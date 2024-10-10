نجوى كرم: عودتنا إلى Arabs Got Talent مليئة بالطاقة

ينطلق برنامج Arabs Got Talent في موسمه الجديد مع لجنة تحكيم تضم ناصر القصبي ونجوى كرم وباسم يوسف، يوم الأربعاء 16 أكتوبر على شاشة MBC مصر.

أعربت نجوى كرم عن سعادتها بعودة برنامج Arabs Got Talen، قائلة: "عودتنا إلى الموسم السابع مليئة بالطاقة، فالبرنامج بات جزءًا من حياتنا الفنية والشخصية".

وأضافت نجوى كرم: “نحن سعداء بالمشاركة مع المشتركين في هذا الموسم، أما تقييم أدائهم فسيكون تحت أسماع وأنظار الجمهور الذي نعتبره الحكم الحقيقي والقادر على تحديد مستوى المشاركة”. وحول تعاطفها وجدانياً مع المشتركين.

علقت نجوى كرم: “تعاطفي مع المشتركين ليس دوراً ألعبه في البرنامج بل هي شخصيتي الحقيقية، فأنا دائمة التعاطف مع الآخرين وخاصةً الضعفاء”.

وحول مشاركة باسم يوسف في هذا الموسم، أعربت نجوى كرم عن تثمينها للجانب الإنساني في شخصية باسم عموماً في موازاة صرامته أحياناً، مؤكدةً في الوقت نفسه أن العاطفة وحدها لا تجدي في تقييم المشتركين، لذا سيجد المشاهدون في أداء لجنة التحكيم مزيجاً من التعاطف والحسم، فالقرارات الحاسمة يجب أن تكون مقترنة بالمسؤولية من قبل اللجنة، لذا، فنحن أحياناً نقسو على أنفسنا لنقول "لا" لأحدهم عندما يكون ذلك لمصلحة البرنامج والمشاهدين".

وحول التفاهم بين أعضاء لجنة التحكيم، قالت نجوى كرم: “تتميز لجنة التحكيم بكونها متفاهمة بالشكل والجوهر والمضمون، فنحن نكمّل بعضنا البعض، والروح الإيجابية السائدة بيننا ترتقي بأداء البرنامج في المحصلة”.

واختتمت نجوى، موجهةً رسالة إلى المشتركين، معتبرةً أن الموهبة قد تُخلق مع الإنسان، ولكن عليه العمل على تنميتها وصقلها، وأنا على ثقة بأن الموسم السابع سيعجب الناس، فنحن كلجنة تحكيم نُعدّ أول المتلقّين، وأؤكد بأن المواهب المتقدمة هذا الموسم تتميز جميعها بفرادتها وتألقها ومستوى أدائها المتقارب، وعموماً سيجد المشتركون أنفسهم بين يديّ الجمهور في النهائيات، وذلك عندما يصبح الجمهور هو الحكم وصاحب القرار".

يعرض برنامج Arabs Got Talent على MBC مصر، كل أربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأربعاء 16 أكتوبر 2024.