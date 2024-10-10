غضب أهالي المدينة الجديدة بالقنطرة شرق بسبب إغلاق مكتب البريد

أثار اغلاق مكتب بريد المدينة الجديدة بمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الاسماعيلية حالة من الغضب والاستياء وذلك بسبب تكرار هذا الاغلاق، والذي حدث قبل وظل مكتب البريد مغلق لسنوات.

في البداية قالت المهندسة شيرين علي، من سكان المدينة الجديدة أن مكتب بريد المدينة الجديدة بالقنطرة شرق سبق إغلاقه لسنوات والسبب هو إصلاحات بالمبنى، والان نجد نفس الاجابة، اغلاق المكتب لإجراء اعمال صيانة.



وأكد عدلي سليم من سكان قرية جلباتة بالقنطرة شرق أن مكتب بريد القنطرة شرق يقدم خدماته لآلاف المزارعين المتواجدين في الأراضي بقري شرق القناة، وكافة المواطنين بالمدينة، ونتمني سرعه إعادة فتحه وتشغيله مرة أخري

بينما يري عادل حسن من سكان حي التوفيق بالمدينة الجديدة بالقنطرة شرق، ضرورة محاسبة المسؤولين عن اعمال الصيانة التي شهدها مكتب البريد لانه غير منطقي أن يتوقف العمل بالمكتب بعد فترة قليلة من افتتاحه لأعمال الصيانة أيضا.

وناشد سكان المدينة الجديدة بالقنطرة شرق والقري التابعة لها ضرورة تدخل اللواء اكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية لسرعه فتح مكتب بريد المدينة الجديدة بالقنطرة شرق، وفتح ملف التجديات التي يشهدها المبني، كل فترة قصيرة.