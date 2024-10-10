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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

طفل يشنق نفسه بحزام شنطة بسبب والده

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقى طفل مصرعه شنقا عن طريق لف حزام حقيبة قماش حول رقبته، وجرى نقله الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

طفل يشنق نفسه بحزام شنطة بسبب والده

ترجع تفاصيل الواقعة عندما البداية تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ باستقبال مستشفى القاهرة الجديدة، بدائرة قسم شرطة القطامية جثة طفل 12 عاما طالبا بها إصابات عبارة عن سحجة بمقدمة الرقبة، إثر شنق بمحل سكنه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

بالانتقال وسؤال جدته لوالده سن 67 ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، قررت بأن حفيدها المتوفي يعيش رفقتها هو وشقيقته لانفصال أبويهما، واليوم خلدت للنوم، وضايق الطفل شقيقته فاتصلت هاتفيا بوالدها لإبلاغه، فعنفه عبر الهاتف، وعقب ذلك توجه الطفل لدورة المياه، ونظرا لتأخره داخلها توجهت شقيقته لفتح الباب، وتبين شنق نفسه عن طريق التفاف حزام حقيبة قماش حول رقبته وتثبيته بشماعة الملابس المثبتة بباب دورة المياه من الداخل فأنزلاه وتم نقله للمستشفى.

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