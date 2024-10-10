غيور جدا.. الراقصة بوسي ترفع دعوى خلع ضد زوجها

تقدمت الراقصة بوسي، بدعوى خلع أمام محكمة أسرة ثاني مدينة نصر، ضد زوجها إسلام. أ، بسبب الخلافات الزوجية المتكررة بينهما.

الراقصة بوسي ترفع دعوى خلع ضد زوجها

وأوضحت الراقصة بوسي في دعواها، أنها دائمة الخلاف مع زوجها إسلام. أ، وطلبت منه الطلاق بعد استحالة العشرة بسبب المشاكل والخلافات المتكررة لغيرته الخانقة، ولكنه رفض، مما دفعها إلى رفع دعوى قضائية بالخلع أمام المحكمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى وقت سابق القت القبض على الراقصة الشهيرة بوسي، بتهمة بث فيديوهات خليعة، ومخالفة القيم والتقاليد والعادات المصرية.

وكشفت التحريات أن الراقصة بوسي تعمل في الملاهي الليلية، وانتشر لها عدة فيديوهات خليعة أثناء أداء بعض الرقصات، بالمخالفة لقواعد الرقص الشرقي، ما أثار غضب مختلف أطياف المتابعين.

وتبين من المقاطع التي تم رصدها أنها تحتوي على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز، ونشر الفسق والفجور، وعقب تقنين الإجراءات ألقت مباحث الآداب بالجيزة القبض على الراقصة بوسي، وتحرير محضر بأحد الأقسام بالقاهرة، لحين عرضها على جهات التحقيق.

وبتكثيف التحريات، رصدت شرطة الآداب مقاطع الرقص الخاصة بالمتهمة، وتبين من المقاطع التي تم رصدها أنها تحتوي على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.