العالمي للفتوى يحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية 2024

يحتفي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية باليوم العالمي للصحة النفسية، وهى مناسبة يتم الاحتفال بها سنويًا في العاشر من أكتوبر من قيل منظمة الصحة لرفع الوعي بأهمية الصحة النفسية وتسليط الضوء على القضايا التي تؤثر على رفاهية الأفراد حول العالم.

وهو يوم يعد مناسبة عالمية تهدف إلى يهدف إلى تعزيز الحوار المفتوح حول الصحة النفسية، وتشجيع الحكومات والمؤسسات على اتخاذ خطوات فعّالة لتحسين خدمات الصحة النفسية وتقديم الدعم للأشخاص المتضررين.

وفي هذه المناسبة وضحت وحدة الدعم النفسي (أنت غال علينا) التابعة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، دور العائلة والمسجد والمدرسة والمجتمع نحو صحّة نفسية أفضل.

فقالت وحدة الدعم أن على العائلة أن تمتح لأفرادها الأمان والحب والثقة لصحة نفسية أفضل لأفرادها، أنا عن دور المسجد، فدور العبادة مكان يُعزز علاقة الإنسان بالله ويزكي الأخلاق ويوفر لك الصحبة الصالحة.

وأضاف المركز أن المدرسة لها دور كبير وتأثير عظيم على الصحة النفسية للأطفال والأجيال القادمة ودورها لا يتمحور حول التعليم وحده، فالمدرسة تُعلم وتُربي وتُطور.

أما عن دور المجتمع، بين المركز أن المجتمع الذي يوفر صحة نفسية أفضل لأفراده هو مجتمع مُتراحم ومتكافل ومترابط .

موضوع اليوم العالمي للصحة النفسية 2024

في اليوم العالمي للصحة النفسية 2024، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستبذل مع شركائها جهودا متضافرة لإبراز الصلة الجوهرية بين الصحة النفسية والعمل، ويمكن أن تتيح بيئات العمل الآمنة والصحية عامل وقاية للصحة النفسية.

وفي المقابل، يمكن أن تشكل الظروف غير الصحية التي تشمل الوصم والتمييز والتعرض لمخاطر من قبيل التحرش وظروف العمل المتردية الأخرى مخاطر جمة تؤثر على الصحة النفسية ونوعية الحياة بشكل عام ومن ثم على المشاركة أو الإنتاجية في العمل.

ولمّا كان 60٪ من سكان العالم يمارسون عملا، فإن من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة تهيئ بيئة عمل تكفل الوقاية من مخاطر اعتلالات الصحة النفسية وحماية ودعم الصحة النفسية في العمل.

ومن الضروري أن تتعاون الحكومات وأرباب العمل والمنظمات التي تمثل العاملين وأرباب العمل وغيرهم من أصحاب المصلحة المسؤولين عن صحة العاملين وسلامتهم على تحسين الصحة النفسية في مكان العمل.