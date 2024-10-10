اقتصادي يكشف تأثير حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة على مناخ الاستثمار

قال الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي، إن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها، ستنعكس على مناخ الاستثمار بالدولة بشكل عام، وستسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مؤكدًا أن ذلك يأتي في ظل سعي الحكومة لتقديم حوافز واسعة للمستثمرين الأجانب خلال الفترة الراهنة.

وأضاف سعيد، في تصريح خاص لـ"الوفد"، أن اتجاه الحكومة لإقرار تسهيلات ضريبية، يأتي استكمالًا لحزمة الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التوقيت الحالي يعد مناسبًا للغاية لمثل هذه الخطوة مما سيسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

سعيد: حزمة التيسيرات الضريبية مجرد خطوة أولى للوصول لنظام ضريبي محفز

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن حزمة التيسيرات الضريبية المُعلن عنها مجرد خطوة أولى تستهدف الوصول إلى نظام ضريبى محفز وداعم لمجتمع الأعمال وتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الضرائب، ضمن جهود وزارة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي.

الجدير بالذكر أن أحمد كجوك، وزير المالية، أعلن أمس الأربعاء، تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على أهمية توفير الدعم للمستثمرين من خلال إنشاء وحدة دعم مخصصة لتسهيل الإجراءات.