أهالي قرية الصلعا يكرمون رئيس جامعة سوهاج علي جهوده

كرم أهالي قرية الصلعا الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ممثله في بلال خلف عمده القرية، أحمد عبدالرحمن خادم القرآن الكريم ومسئول المدرسة، عاصم زيدان مدير المدرسة، وذلك علي مجهوداته في دعم مدرسة تحفيظ القران الكريم بالقرية، وتكريمه لعدد كبير من حفظة القرآن الكريم من أطفال وفتيات والذي تجاوز عددهم ٢٠٠٠ طفل، منهم من أتم حفظ كتاب الله وبينهم أطفال من ذوي الإعاقة البصرية وأطفال لم يتجاوز عمرها ٤ .

وأعرب النعماني عن سعادته وفخره بهذا التكريم من أهالي القرية والتي أصبحت تُعرف ب«بلدة القرآن» ومثال يُحتذي به، موجهاً الشكر لجميع القائمين عليها والذين حفظوا القرآن الكريم بها وتفرغوا متطوعين لتحفيظه لغيرهم من أبناء القرية، خاصة من المكفوفين وذوي الإعاقة، متمنياً ان تسير باقي القرى على نهجهم وتحفيظ أبنائها القرآن الكريم.

وأكد النعماني علي أن مصرنا الحبيبة دائمًا ما نرى فيها الا الخير والتضامن المجتمعى، وسيبقى فيها الخير على الدوام، مناشداً كافة مؤسسات المجتمع المدنى، ورجال الخير بدعم مثل هذه المدارس و زيادة مساهمتهم المادية والمعنوية، من أجل تنشئة جيل حافظاً للقرآن منتهجاً بالمنهج الوسطي القويم.

وقدم ممثلي القرية الشكر والتقدير لرئيس الجامعة علي دعمه وما يقدمه من مجهودات لخدمة حفظة القرآن الكريم بالقرية، مؤكدين أنّ تكريم رئيس الجامعة للأطفال كان له بالغ الأثر في نفوسهم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد في حفظ كتاب الله، بل انه زادت أعداد الأطفال المتقدمين للمدرسة من القرية والقري المجاورة، متمنين ان تحذو كافة مؤسسات المجتمع حذو جامعة سوهاج و التواصل الدائم والفعال وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الأطفال وتقديم يد العون لهم.

حضر التكريم كلاً من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، الدكتور علاء غالب رئيس اسرة طلاب من أجل مصر، الدكتور محمد ابوالفتوح استاذ بكليه التربية الرياضيه بالجامعة، المهندسة آلاء عبدالعظيم منسق عام بالمدرسة، عبد التواب العمري احد الداعمين للمدرسة.