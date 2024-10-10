استشاري: سوء التحصيل الدراسي وتشتت الانتباه ينذر باضطرابات نفسية (فيديو)

قال الدكتور نور أسامة، استشاري تعديل السلوك وعضو المجلس القومي للأمومة والطفولة، إنّ المنظمات الدولية تختار الأيام العالمية بناءً على اختيار يوم مميز في قضايا فكرة معينة مثل يوم الفتيات العالمي، واليوم العالمي لجرائم الإرهاب، موضحا أنّ اليوم يشهد اليوم العالمي للصحة النفسية سواء للأطفال أو المراهقين من أجل توعية جماهير العالم أنّ الصحة النفسية هي ليست خُلو الإنسان من الأمراض النفسية، ولكنها أكبر وأسمى من ذلك.



دلالات مهمة في اليوم العالمي للصحة النفسية

وأضاف «أسامة»، خلال لقائه مع الإعلاميين محمد الشاذلي ودينا شرف عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الصحة النفسية حالة من الرفاهية النفسية بمعنى أنّ الإنسان قادرا على مواجهة ضغوط الحياة والعمل، فضلا عن إمكانية تعامل الطفل والمراهق مع صعوبات المذاكرة والامتحانات دون قلق أو توتر بل يكون في حالة من السلام النفسي.

الاضطراب النفسي

علامات ظهور الاضطراب النفسي

وأردف، أنّ هناك بعض العلامات التي توحي باقتراب الاضطراب النفسي مثل الإصابة بسوء التغذية مع الكوابيس والهلع الليلي، كما أنّ العنف والانعزال والانطوائية وسوء التحصيل الدراسي وتشتت الانتباه من أكثر الأعراض التي تصيب بالمرض النفسي.