رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتابع انتظام الدراسة بمختلف الكليات

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، انتظام العملية التعليمة بالكليات المختلفة بجامعة المنصورة الأهلية؛ لتفقد انتظام الطلاب ومحاضرات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2024-2025م

رافقه خلال الجولة مديرى البرامج بكليات جامعة المنصوره الأهلية الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب والدكتورة نهى الوصيفي، مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ، مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي، مدير البرامج بكلية الهندسة والدكتور نبيل عرفات عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية و أسامة موسى المشرف العام على مقر الجامعة.

وقد تفقد رئيس الجامعة انتظام الدراسة بكافة كليات و منشآت الجامعة وكذلك الخدمات المقدمة للطلاب من خدمات رعاية الطلاب، العيادة الطبية وقاعات الأنشطة الطلابية.

وقد حرص رئيس جامعة المنصورة الأهلية على لقاء الطلاب بالجامعة ، كما استطلع آراء الطلاب حول العملية الدراسية والمعوقات التى تواجههم أثناء الدراسة و الاستماع إلى أرائهم و مقترحاتهم حول العملية التعليمية داخل الجامعة، ووعدهم بتوفير كافة سبل الدعم والأدوات التي تساعد بالنهوض بالعملية التعليمية وكذلك تقديم الدعم الكامل لممارسة كافة الأنشطة الطلابية.

كما تفقد رئيس جامعة المنصورة الأهلية انتظام الدراسة بالمدرجات والقاعات الدراسية للكليات والبرامج وتفقد تجهيزات معامل الكمبيوتر ومعامل المحاكاة والقاعات الدراسية والسكاشن.

وهنأ رئيس جامعة المنصورة الأهليةأبنائه الطلاب بالعام الجامعي الجديد، مؤكداً أن جامعة المنصورة الأهلية تعد من جامعات الجيل الرابع ولقد اهتمت القيادة السياسية بإنشاء الجامعات الأهلية وانشاء جامعة المنصورة الأهلية لتطوير التعليم العالي كجزء من المشروعات القومية والتي تعمل على إتاحة فرص وبرامج تعليمية متميزة تتناسب واحتياجات سوق العمل وتواكب المستقبل لأبنائنا الطلاب، ولقد تم تجهيز الجامعة بأحدث الوسائل التكنولوجية والتجهيزات من مدرجات ومعامل والقاعات الدراسية كما تم الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من جامعة المنصورة الحكومية.

كما وجه كلمة لأبنائه الطلاب بأن الدولة المصرية اهتمت ببناء الإنسان ووفرت لهم فرصة تعليم أفضل وأنها السبيل إلى مستقبل أفضل كما حثهم على الاجتهاد والانتظام في الدراسة لتحقيق التفوق والمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية والمجتمعية.