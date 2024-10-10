الخميس 10 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

خبيرة أبراج: مصر ستفاجئ العالم خلال آخر شهرين في العام بأحداث مهمة

مصر
مصر

كشفت وفاء حامد، خبيرة الأبراج، حقيقة انقطاع الإنترنت عن مصر لمدة يومين في شهر نوفمبر، قائلة: “مصر ستفاجئ العالم خلال آخر شهرين في العام بأحداث مهمة جدا، وأبرزها انقطاع الإنترنت بهدف سيسر المواطنين”.

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أخبار سارة للوطن العربي

وأشارت وفاء حامد خلال لقائها مع أحمد دياب ونهاد سمير، ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” إلى أن هناك أخبارا سارة للوطن العربي ستكون بدايتها من مصر.

وأضافت وفاء حامد أن الفترة الحالية ستشهد زيادة حوادث الكهرباء، مع توقف حركة الملاحة والطيران الفترة المقبلة.

الكيان الصهيوني

وبشأن الكيان الصهيوني، اختتمت قائلة: “إسرائيل ستشهد وفاة قادة او شخص قريبا، وسيكون أعجوبة للعالم بأن نهاية إسرائيل تقترب”.

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