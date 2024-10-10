السفيرة أبو غزالة: الصحة النفسية في العمل الأولوية التي تحتاجها المجتمعات

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام، أكدّت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، على أهمية تعزيز الوعي بالصحة النفسية في أماكن العمل. يأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "لقد حان الوقت لإعطاء الأولوية للصحة النفسية في مكان العمل"، مما يعكس الحاجة الملحة لتوفير بيئات عمل آمنة وصحية.

وأشارت أبو غزالة إلى أن الصحة النفسية تُعتبر حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، حيث يحق لكل فرد التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة النفسية. وأوضحت أن الظروف غير الصحية في أماكن العمل قد تؤدي إلى مخاطر جسيمة تؤثر على جودة الحياة وإنتاجية الأفراد. كما أكدت على أن الأزمات الإنسانية والنزاعات والكوارث الطبيعية تشكل تحديات إضافية تؤثر سلبًا على الصحة النفسية للناس.

وأضافت: "يجب أن نتحد جميعًا لجعل نظمنا الصحية تستجيب بشكل فعّال لاحتياجات الأفراد المصابين بالاضطرابات النفسية. ومن الضروري توفير التمويل اللازم للخدمات الشاملة والدعم النفسي."

جهود الجامعة

تولي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اهتمامًا خاصًا بالصحة النفسية، حيث تم إدراجه ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب غير العادي لعام 2023. يأتي ذلك في سياق التحضير للقمة العربية التنموية المقبلة، مما يعكس الالتزام العربي بدعم وتعزيز الصحة النفسية.

وشددت أبو غزالة على أهمية إدماج الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية، لضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب. ودعت إلى تنفيذ تدابير مستدامة لتعزيز الصحة النفسية ورفاهية الأفراد، بما في ذلك توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية.



