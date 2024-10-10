الذهب يرتفع وسط ترقب لبيانات التضخم بأمريكا

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 10-10-2024، وسط ترقب المتعاملين لبيانات تضخم أمريكية من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2613.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 0602 بتوقيت غرينتش بعد تراجعه في الجلسات الست الماضية. وسجلت الأسعار مستوى قياسيا مرتفعا الشهر الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة أيضا إلى 2630.80 دولار. ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر سبتمبر أيلول الساعة 1230 بتوقيت غرينتش وصدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين غدا الجمعة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 85 بالمئة خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.

ووفقا لمحضر أحدث اجتماع للاحتياطي الفيدرالي فقد أيدت "أغلبية كبيرة" من مسؤولي المجلس في اجتماع سبتمبر بدء دورة تيسير نقدي بخفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، لكنهم اتفقوا على أن المزيد من التيسير سيكون قائما على البيانات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.48 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 1.5 بالمئة إلى 959.56 دولار، وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1049.50 دولار.

سعر الجنيه الذهب في مصر في الصاغة

تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر في الصاغة بحوالي 400 جنيه خلال 48 ساعة مسجلاً 28440 جنيها مقابل 28840 جنيها عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر، نحو الهبوط وسط تغيرات مستمرة في السعر العالمي للذهب.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 28440 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصرية، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلى 432 جنيها.