الداخلية تحبط ترويج 100 كيلو حشيش بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما 100 كيلو جرام لمخدر الحشيش بالإسماعيلية.

الداخلية تحبط ترويج 100 كيلو حشيش بالاسماعيلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصرين إجراميين) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذان من دائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة المركز .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (8 ملايين جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وكذا المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.