صفارات الإنذار تدوي مجددًا في كريات شمونة وكفار جلعادي وبلدات حدودية بالجليل

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تفعيل صفارات الإنذار في عدد من البلدات الحدودية في منطقة الجليل، بما في ذلك كريات شمونة وكفار جلعادي، وذكرت السلطات أن هذه التحذيرات جاءت على خلفية تهديدات أمنية محتملة، في ظل التصعيد المستمر في المنطقة الشمالية.

وتأتي هذه الإنذارات في إطار تصاعد التوترات العسكرية بين إسرائيل ولبنان، حيث شهدت الحدود الشمالية في الأيام الأخيرة سلسلة من الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. وتعتبر كريات شمونة وكفار جلعادي من المناطق الأكثر عرضة للقصف الصاروخي نظرًا لقربهما من الحدود اللبنانية.

وعلى إثر دوي صفارات الإنذار، دعت السلطات الإسرائيلية السكان في البلدات المستهدفة إلى اللجوء فورًا إلى الملاجئ والمناطق الآمنة، محذرة من إمكانية وقوع هجمات صاروخية. كما أعلنت الجبهة الداخلية حالة التأهب القصوى في المناطق الحدودية، حيث كثفت القوات العسكرية من وجودها في تلك المناطق استعدادًا لأي تصعيد محتمل.

من جهتها، أشارت مصادر محلية إلى أن الوضع الأمني في المنطقة بات يشكل قلقًا كبيرًا لدى السكان، في ظل استمرار التهديدات والهجمات المتبادلة بين الطرفين. وتخشى الأوساط الدولية من اتساع رقعة المواجهات لتشمل مناطق أوسع على طول الحدود الشمالية.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تعزيز إجراءاته الدفاعية في منطقة الجليل، مشددًا على جاهزيته للتعامل مع أي هجمات قادمة. كما دعا السكان إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية وتجنب المناطق المفتوحة حتى إشعار آخر، مؤكدًا على أن القوات الإسرائيلية تتابع التطورات عن كثب للرد على أي تهديدات محتملة.

كتائب القسام: استهدفنا دبابة صهيونية ثانية من نوع ميركافا بعبوة ناسفة شمال قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس ، اليوم، عن استهدافها دبابة صهيونية ثانية من نوع ميركافا بعبوة ناسفة محلية الصنع، غرب مخيم جباليا في شمال قطاع غزة. وأكدت الكتائب في بيان لها أن العملية جاءت ضمن سلسلة من العمليات التي تستهدف المدرعات والمركبات العسكرية الإسرائيلية، ردًا على التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد القطاع.

وفي تفاصيل العملية، أوضحت كتائب القسام أن وحدة الهندسة التابعة لها نصبت العبوة الناسفة في وقت سابق بموقع متقدم على محور حركة الدبابات الإسرائيلية بالقرب من مخيم جباليا، حيث انفجرت العبوة في دبابة من نوع ميركافا خلال تقدمها، مما أدى إلى تدميرها. وأضاف البيان أن هذا الهجوم يأتي في إطار المقاومة المستمرة للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية على القطاع.

تأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه مناطق شمال قطاع غزة تصعيدًا كبيرًا في العمليات العسكرية، حيث كثفت إسرائيل من غاراتها الجوية والبرية على عدة مناطق في القطاع، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية، ممثلة بكتائب القسام والفصائل الأخرى، الرد عبر استهداف الآليات العسكرية الإسرائيلية بالصواريخ والعبوات الناسفة.

من جانبها، لم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقًا فوريًا على الحادثة، لكن تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن تكثيف العمليات العسكرية في محيط جباليا، وسط تحذيرات من تصاعد الهجمات الفلسطينية التي تستهدف الدبابات الإسرائيلية.

في سياق متصل، حذرت كتائب القسام من أن المقاومة ستواصل استهداف الآليات العسكرية الإسرائيلية ما دامت الاعتداءات مستمرة على قطاع غزة، مشددة على أن ضرباتها ستشمل كافة الأهداف المتاحة لعرقلة التقدم الإسرائيلي.