سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الخميس

ننشر سعر الريال السعودى اليوم الخميس 10-10-2024، بالبنوك المصرية أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.89 جنيه للشراء، 12.94 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.90 جنيه للشراء، 12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.90 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.89 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.89 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.89 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.90 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.59 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.84 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.86 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

صعد الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع مقابل الين الخميس مع تزايد ثقة الأسواق في النهج المتأني الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاتخاذ المزيد من خطوات التيسير النقدي حتى مع ترقب تقرير للتضخم في وقت لاحق من اليوم.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بالقرب من أعلى مستوى في شهرين تقريبا الذي لامسه الليلة الماضية، مع تقليص المتعاملين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بعد بيانات التوظيف التي جاءت أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي.

واستقر اليورو قرب أدنى مستوى له منذ 13 أغسطس مقابل الدولار.

وقال خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إن مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر، المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، من المرجح أن يظهر استقرار التضخم الأساسي الأميركي عند 3.2 بالمئة على أساس سنوي.