سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الخميس

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 10-10- 2024، مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزى سعر 63.40 جنيه للشراء، و63.62 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 63.29 جنيه للشراء، 63.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى المصرى

63.40 جنيه للشراء.

63.62 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى

63.29 جنيه للشراء.

63.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر

63.29 جنيه للشراء.

63.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية

63.26 جنيه للشراء.

63.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

63.29 جنيه للشراء.

63.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك العقاري

63.29 جنيه للشراء.

63.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

63.32 جنيه للشراء

63.52 جنيه للبيع

صعد الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع مقابل الين الخميس مع تزايد ثقة الأسواق في النهج المتأني الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاتخاذ المزيد من خطوات التيسير النقدي حتى مع ترقب تقرير للتضخم في وقت لاحق من اليوم.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بالقرب من أعلى مستوى في شهرين تقريبا الذي لامسه الليلة الماضية، مع تقليص المتعاملين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بعد بيانات التوظيف التي جاءت أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي.

واستقر اليورو قرب أدنى مستوى له منذ 13 أغسطس مقابل الدولار.

وقال خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إن مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر، المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، من المرجح أن يظهر استقرار التضخم الأساسي الأميركي عند 3.2 بالمئة على أساس سنوي.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 85 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في السابع من نوفمبر، إلى جانب توقع بنسبة 15 بالمئة أن يبقى المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير.