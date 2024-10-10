سكرتير عام مساعد الفيوم يشهد احتفال "صناع الخير" بتكريم أوائل الإعدادية والثانوية

شهد أحمد شاكر سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، حفل تكريم أوائل الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، الذي نظمته مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع المحافظة، بقاعة الاحتفالات الكبري بالديوان العام.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور محمد سعداوي صاحب فكرة الجائزة، والدكتور محمد عبدالجليل نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، و محمود الحجر مدير قطاع شمال الصعيد.

سواعد المستقبل

خلال كلمته، نقل سكرتير عام المحافظة المساعد، تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لكافة الحضور، وقدم التهنئة للطلبة والطالبات أوائل الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة المتفوقين دراسياً، الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى المحافظة، مؤكداً أنهم سواعد المستقبل القادم، وهم من يحملون راية مصر بين الأمم والشعوب، مثمناً جهود الآباء والأمهات في التنشئة الأسرية السليمة، والمتابعة المستمرة لأبنائهم في دراستهم.

وطالب "السكرتير العام المساعد"، الطلاب المتفوقين، بمواصلة مشوار التفوق والتميز وبذل المزيد من الجهد، للحفاظ على النجاح الذي حققوه، وجنى ثمار هذا التفوق فى حياتهم العملية، كما قدم الشكر للدكتور محمد سعداوي ابن الفيوم على هذه المبادرة الطيبة التي تحث أبناءنا الطلاب على الطموح والتنافس بالتوازي مع التفوق العلمي.

وفي ختام الحفل قام "السكرتير العام المساعد"، بمنح الطلاب المتفوقين جائزة الدكتور محمد سعداوي للتفوق العلمي ومبالغ مالية وشهادات تقدير، وسط فرحة عارمة سيطرت على جموع الحاضرين.

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