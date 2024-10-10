نجاح تاريخي.. ناسا تتلقى إشارة ليزر من مسافة 290 مليون ميل

في إنجاز علمي بارز، تمكنت وكالة ناسا من إرسال إشارة ليزر عبر مسافة تصل إلى 290 مليون ميل، محطمةً الأرقام القياسية السابقة، مما قد يُحدث تحولاً في طريقة استكشافنا للنظام الشمسي.

هذا الإنجاز تم بفضل تكنولوجيا "الاتصالات البصرية في الفضاء العميق" التي تعمل عليها ناسا، حيث تدرس إمكانية استخدام الليزر لإرسال الرسائل إلى أعماق الفضاء. ومن الجدير بالذكر أن الليزر يمكنه إرسال البيانات بمعدل يصل إلى 100 مرة أكثر من الترددات الراديوية المستخدمة حالياً، مما يسمح بنقل معلومات أكثر تعقيداً ووضوحاً، رغم أنه يتطلب دقة عالية جداً في العمل.

الإشارة تم إرسالها إلى مركبة "سايك" الفضائية، التي تم إطلاقها في أكتوبر 2023. وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه المركبة في دراسة كويكب يحمل نفس الاسم، لكنها تحمل أيضاً تجربة ناسا لاختبار الاتصالات بالليزر عبر الفضاء.

المسافة التي تم قطعها، أي ما يعادل حوالي 460 مليون كيلومتر، تعادل تقريباً المسافة بين الأرض والمريخ عندما يكونان في أبعد نقطة لهما.

علماً بأن ناسا تأمل أن تساعد هذه التكنولوجيا في تمكين البعثات المأهولة المستقبلية إلى المريخ، بالإضافة إلى استكشافات أخرى في نظامنا الشمسي، فإن هذه التجربة الناجحة تمثل تقدماً كبيراً.

أوضحت مييرا سرينيفاسان، المسؤولة عن العمليات في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، أن "تقنيات التتبع والتوجيه التي نستخدمها قد تم التحقق منها، مما يؤكد أن الاتصالات البصرية يمكن أن تكون وسيلة قوية وثورية لاستكشاف النظام الشمسي".

من جانبه، عبّر بيل نيلسون، مدير ناسا، عن تهانيه للفريق المعني عبر منصة تويتر، مؤكداً أن "هذا الإنجاز الاستثنائي سيُحول الطريقة التي نستكشف بها النظام الشمسي".