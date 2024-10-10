انطلاق قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية

ينطلق اليوم الخميس فعاليات الدورة الأولى لـ"قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية"، وهو مؤتمر ومعرض دولي متخصص في تقديم تكنولوجيا المستقبل لوسائل التنقل والمركبات الكهربائية بأنواعها، بمركز مصر الدولي للمعارض.

قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية…



تأتي فعاليات قمة مصر الدولية بمشاركة دولية من الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الإمارات العربية.

يقام المؤتمر و المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2024، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصـري ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة ووزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

كما يأتى ذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق الحياد الكربوني وتعزيز انخراط الكيانات الاقتصادية في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق خطوات نحو مستقبل أكثر استدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030.