تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 4 أشخاص بالمنيا متهمين باستدراج مالك مخبز لمنزل أحدهم وإكراهه على توقيع إيصال أمانة والاستيلاء على متعلقاته الشخصية.

ضبط المتهمين باحتجاز صاحب مخبز بالمنيا

جاء ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من (مالك مخبز - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (3 أشخاص "أحدهم يعمل لدى المُبلغ"، وزوجة أحدهم - مقيمين بدائرة المركز).. لقيامهم باستدراجه داخل منزل أحدهم وتهديده بـ (2 سلاح أبيض) وإكراهه على توقيع (إيصال أمانة) والإستيلاء منه على متعلقاته الشخصية (مبلغ مالى – هاتف محمول – 2 بطاقة بنكية) كرهاً عنه.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام تم ضبطهم.. وبحوزتهم (إيصال الأمانة بتوقيع المُبلغ – المتعلقات الشخصية المستولى عليها – السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة) وبمواجهتهم اعترفوا برتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.