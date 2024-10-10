القبض على المتهمين بخطف طفلة في الشرقية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص بالشرقية لقيامهم بارتكاب واقعة اختطاف طفلة وعودتها إلى أهليتها.

القبض على المتهمين بخطف طفلة الشرقية

وكشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بأنه حال توجه حفيدته (سن 5 – مقيمة بذات العنوان) للحضانة مستقلة إحدى السيارات قيادة (سائق – مقيم بذات العنوان) اعترض طريقهم سيارة "ملاكى" - لا يعلم بياناتها - وقاموا باختطاف حفيدته وفروا هاربين.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمون بمحافظة الشرقية)، وكذا تحديد مكان احتجاز المجنى عليها بمسكن أحد المتهمين بدائرة مركز شرطة فاقوس.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وتحرير الطفلة المختطفة، وعثر بحوزتهم على (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة – فرد خرطوش "وطلقتان" – 2 سلاح أبيض).

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة مستخدمين السيارة المضبوطة على النحو المُشار إليه لتحصل والد المجنى عليها على مبلغ مالى منهم نظير تسفيرهم للخارج وعدم الوفاء بذلك. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.