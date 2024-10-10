معدل إطلاق "حزب الله" للصواريخ على شمال إسرائيل ازداد مع التوغل البري

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه مع بدء التوغل البري الإسرائيلي في لبنان ازداد معدل إطلاق "حزب الله" الصواريخ على المستوطنات الشمالية في إسرائيل.

وقالت الصحيفة إنه مع زيادة معدل إطلاق "حزب الله" للصواريخ ارتفعت نسبة الأضرار التي لحقت بالممتلكات في المستوطنات الحدودية الشمالية، حتى بعد ظهر أمس، مشيرة إلى أنه مع تسجيل 1645 إصابة مباشرة في الأبنية بفعل صواريخ حزب الله في الخط الأمامي للمستوطنات الشمالية عند الحدود مع لبنان.

وأوضحت أنه منذ بدء التوغل البري، تم الإبلاغ عن أكثر من 103 حوادث إصابة مباشرة وأضرار بالممتلكات.

بدورها، نقلت صحيفة "معاريف" عن سلاح الجو قوله إن إخلاء الجرحى أكثر تعقيدا في الساحة الشمالية مقارنة بغزة، من بين أمور أخرى، بسبب التضاريس والتهديدات، وحقيقة أن المناورة البرية في لبنان قريبة من السياج، فإن عملية الإخلاء تتم بطريقة تقوم بتنقل القوات الطبية وإنقاذ المصابين إلى المهابط الموجودة في الأراضي الإسرائيلية.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يؤكد القضاء على عناصر هامة من حزب الله

مع تصاعد الضربات بين حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال، قال افيخاي أدرعي المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي للاعلام العربي، أن جيش إسرائيل قضى في منطقة جنوب لبنان على قائد منطقة حولا في حزب الله وقائد الصواريخ المضادة للحزب في ميس الجبل.

وأعلن أدرعي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقا، أن الجيش الإسرائيلي يستهدف مستودعات أسلحة لحزب الله في بيروت والجنوب اللبناني.

وتابع المتحدث باسم جيش دولة الاحتلال العبرية الصهيونية، قائلاً:"قامت غارت طائرات حربية بالقضاء على قائد منطقة حولا في حزب الله المدعو أحمد مصطفى الحاج علي، الذي كان مسؤولا عن مئات من عمليات اطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة كريات شمونا".

اسرائيل تعلن قضائها على قائد منظومة القذائف المضادة للدروع لحزب الله

وأوضح أنه في غارة أخرى قضت القوات الإسرائيلية على قائد منظومة القذائف المضادة للدروع لحزب الله في منطقة ميس الجبل المدعو محمد علي حمدان والذي كان مسؤولًا عن عمليات إطلاق قذائف مضادة للدروع نحو بلدات الشمال.

ولفت إلى أنه مساء أمس وخلال ساعات الليلة الماضية هاجمت طائرات حربية إسرائيلية بتوجيه استخباري دقيق لمستودعات أسلحة في منطقة بيروت ومستودعات أسلحة وبنى عسكرية أخرى في منطقة جنوب لبنان.

وزعم متحدث الاحتلال الغاشم، إلى أن حزب الله يضع أسلحته تحت المباني السكنية والمدارس والمساجد والجامعات في قلب بيروت ويعرض السكان في المنطقة للخطر.