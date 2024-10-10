موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2024.. يبدأ صرف المعاش للمستحقين منتصف الشهر الجاري 15 أكتوبر 2024، حيث يمكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2024، عبر: فروع بنك ناصر الاجتماعي، وماكينات الهيئة القومية للبريد المصري.

أسباب توقف صرف معاش تكافل وكرامة

امتلاك المتقدم أو لديه شراكة في مشروعات خاصة.

عند التعذر عن الاستدلال على أسرة المستحق للمعاش في نطاق الوحدة الاجتماعية.

امتلاك أرض زراعية تبدأ من نصف فدان.

في حالة امتلاك أرض زراعية مستأجرة بداية من فدان أو أكثر.

عند امتلاك المتقدم عقار أو أكثر خلاف بيته الذي يعيش فيه.

عند تواجد المستفيد بالعمل خارج البلاد وقت الاستعلام.

حصول المتقدم للمعاش من قطاع خاص أو عام أو حكومي

في حالة امتلاك المستفيد رؤوس ماشية 3 أو أكثر، من أجل التجارة.

امتلاك محل تجاري أو أكثر.

عمل طالب المعاش بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام.

عند امتلاك جرار زراعى أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكى

عند تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.

في حالة وجود اشتراك تأميني يعادل 1600 للأسرة الواحدة المكونة من أربع أفراد.

الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

قيمة معاش تكافل وكرامة 2024

من يحصل على معاش 450 جنيهًا يصبح 517.5 جنيه.

من يحصل معاش 480 جنيهًا يصبح 552 جنيهًا.

من يحصل على معاش 500 جنيه يصبح 575 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 550 جنيهًا يصبح 632.5 جنيه.

من يتقاضى معاش 580 جنيهًا يصبح 667 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 620 جنيهًا يصبح 713 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 650 جنيهًا يصبح 747.5 جنيه.

من يحصل على معاش 680 جنيهًا يصبح 782 جنيهًا.

من يحصل على معاش 700 جنيه يصبح 805 جنيهات.

من يتقاضى معاش 740 جنيهًا يصبح 851 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 770 جنيهًا يصبح 885.5 جنيه.

من يحصل على معاش 800 جنيه يصبح 920 جنيهًا.