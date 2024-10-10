البيت الأبيض ينشر على Reddit

يمكن أن تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا حاسمًا في نشر المعلومات (والمعلومات المضللة) أثناء الأزمات. وفي محاولة للترويج للأول والحد من الثاني، بدأ البيت الأبيض في النشاط على Reddit.

تم إنشاء الملف الشخصي في 7 يناير 2021، في اليوم التالي لاقتحام المتمردين لمبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة. ومع ذلك، كان اليوم هو المرة الأولى التي يقوم فيها الحساب بأي نشر عام. كانت جميع المنشورات من ملف تعريف البيت الأبيض اليوم تشارك معلومات تتعلق بجهود الإغاثة استجابة لإعصار هيلين وإعصار ميلتون، اللذين تسببا في دمار على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة. حتى الآن، فإن المحتوى المشترك على Reddit مشابه جدًا لما ينشره فريق البيت الأبيض الرسمي على X.

بينما اليوم هو الظهور الأول لحساب غير حزبي للبيت الأبيض، فقد لجأ المسؤولون الفيدراليون إلى subreddits في الماضي. استضاف باراك أوباما جلسة أسئلة وأجوبة (AMA) على المنصة أثناء فترة ولايته، ولكن كان ذلك من خلال حسابه الخاص وليس من خلال رعاية المكتب.