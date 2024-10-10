اليوم العالمي للصحة النفسية..نصائح للتخلص من المشاكل الرقمية لسلامة الصحة العقلية

مشاكل صحية بسبب التكنولوجيا الرقمية.. أصبحت العناية بالصحة النفسية أمر هام وملح في عصرنا الحالي والمعروف بالعصر الرقمي حيث أننا محاطون بالتكنولوجيا من كل جانب والتي غيرت حياتنا بشكل واضح.

ويوافق اليوم الخميس، اليوم العالمي للصحة النفسية، والذي يتم الاحتفال به كل عام في 10 أكتوبر، وفي هذا اليوم يتم تحفيز الناس للتوعية بالمشكلات المتعلقة بالصحة النفسية وإخراجهم من الأفكار النمطية المتعلقة بها.

ووفق لموقع "jagran"، لقد غيّر العصر الرقمي حياتنا بطرق عديدة، فأصبح الملايين منغمسون في بحر من المعلومات، كما جعلت وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية والإنترنت حياتنا أسهل، ولكنها في الوقت نفسه تخلق أيضًا تحديات لصحتنا العقلية.

فعوامل مثل الرغبة في التواصل الرقمي المستمر، والشعور بالمقارنة، والتحرش عبر الإنترنت يمكن أن تضر بصحتنا العقلية حيث يمكن أن تسبب ارهاق للعقل من كثرة المعلومات والبحث بجانب المعاناة من التوتر والقلق وغيرها من الأزمات، لذلك نستعرض بعض النصائح للاهتمام بصحتنا العقلية في عصرنا الرقمي..

في البداية علينا أن ندرك أن التكنولوجيا وجهان لعملة واحدة فيمكنك جعلها نعمة بالنسبة لك وبإساءة استخدامها تتحول لنقمة وتثير المشاكل.



التخلص من مشاكل الإدمان الرقمي

احصل على استراحة رقمية لبعض الوقت، للتخلص من الشعور بالتخلف عمن حولك، فإن عدم الاتصال بالإنترنت مرة واحدة في الأسبوع أو لمدة 1-2 ساعة يوميًا سيمنح عقلك الراحة.

بدلاً من التحقق من حساباتك بالوسائل الرقمية طوال اليوم، قم بفحصها في وقت محدد فقط.

استرح من الشاشات وفي هذا الوقت يمكنك قراءة الكتب أو المشي وسط الطبيعة أو قضاء بعض الوقت مع عائلتك وأصدقائك.

الابتعاد عن الشاشات الرقمية وغيرها لمدة ساعة على الأقل قبل النوم.

تساعد ممارسة الرياضة التي تحبها في تقليل التوتر وتحسين المزاج والصحة العقلية، كما يمكنك تهدئة عقلك عن طريق التأمل لبضع دقائق.

الاستخدام المحدود لوسائل التواصل الاجتماعي، واتبع الأشياء الإيجابية فقط، وتجنب المقارنات بين ما تراه على الشاشات وحياتك وتذكر أن حياة الجميع ليست مثالية.