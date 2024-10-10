الخميس 10 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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إسرائيل تواصل القصف العنيف بقطاع غزة (فيديو)

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهدافه على كل أحياء قطاع غزة خاصة في مخيم جباليا المحاصر بالآليات العسكرية الإسرئيلية والدبابات، كما أنّه يتعرض لهجمات شرسة من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أنّ الغارات الجوية لم تتوقف باتجاه هذا المخيم عبر إطلاق القذائف المدفعية والنيران بصورة عنيفة ومتواصلة.

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الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي مازال يقصف منازل كثيرة في قطاع غزة، مما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء خلال ليلة أمس، مشيرا إلى أنّ هناك عدد كبير من الشهداء الذين لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إليهم وانتشال جثامينهم الملقاة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

المدفعية الإسرائيلية

وتابع: «المدفعية الإسرائيلية تتساقط باتجاه حي الزيتون الذي يقع ضمن إطار المنطقة الشرقية الجنوبية لغزة، ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين»، لافتا إلى أنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس وأسفر عن 4 شهداء وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

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