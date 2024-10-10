الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية في نابلس

بوابة الوفد الإلكترونية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية، عشرات آليات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت المنطقة الشرقية من حواجز حوارة وعورتا وبيت فوريك العسكرية، وذلك لتأمين اقتحام المستعمرين لمقام يوسف.

ومساء الأربعاء، استُشهد أربعة شبان عقب إطلاق قوات خاصة من جيش الاحتلال الرصاص على المركبة التي كانوا يستقلّونها في السوق الشرقي بالمدينة.

 

وأعلنت وزارة الصحة أن الشهداء هم: عبد الحليم محمد ناصر (43 عاما)، وسليم عز الدين محمود أبو سعدة (41 عاما)، ونعيم محمد راجي عبد الهادي (32 عاما)، وعصام محمد سليمان صلاج (31 عاما).

 

مواد متعلقة

قوات الاحتلال تقتحم إذنا غرب الخليل وينكل بمواطنين

تفاصيل مكالمة بين بايدن ونتنياهو بشأن الرد على إيران

الدفاع المدني اللبناني يعلن مقتل 5 من عناصره في غارة إسرائيلية

السودان: قرار تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق تحامل على الجيش

فلوريدا تستعد لـ إعصار ميلتون

الجرافات الاحتلال تهدم حديقة مارون الراس وتمثال سليماني جنوب لبنان

لبنان يستعد لإقامة بيوت جاهزة لإيواء النازحين في أراضي مفتوحة

إصابة 38 جنديًا إسرائيليًا بعد مواجهات مع حزب الله في 24 ساعة
الجريدة الورقية