إعصار ميلتون يضرب اليابسة في فلوريدا ويدمر المنازل

وفقا لرويترز

تصدرت ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية محركات البحث المختلفة لليوم الثالث على التوالي، بالتزامن مع تعرضها لأحد أعنف الأعاصير وهو إعصار ميلتون.

وبحسب وكالة رويترز، ضرب اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر، الإعصار ميلتون وسط فلوريدا بعد أن ضرب الساحل الغربي للولاية قبل ساعات مما أثار أعاصير عنيفة ودمر منازل وقطع الكهرباء عن نحو مليوني شخص.

ميلتون يضرب اليابسة في فلوريدا

وأعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة ضربت اليابسة حوالي الساعة 8:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كإعصار من الفئة الثالثة مع رياح مستدامة بسرعة قصوى تبلغ 120 ميلا في الساعة (195 كيلومترا في الساعة) بالقرب من سيستاكي، وبحلول الساعة 11 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفضت سرعة الرياح إلى 105 ميل في الساعة (165 كيلومترًا في الساعة)، مما أدى إلى تحول ميلتون إلى إعصار من الفئة 2، وبالرغم من ذلك إلا أنه لا يزال يعتبر خطيرًا للغاية.

وقال مركز الأعاصير إن حالة طوارئ بسبب الفيضانات المفاجئة كانت سارية في منطقة خليج تامبا بما في ذلك مدن تامبا وسانت بطرسبرغ وكليرواتر، حيث تلقت سانت بطرسبرغ بالفعل 16.6 بوصة (422 ملم) من الأمطار أمس الأربعاء.

وأفاد حاكم تامبا رون دي سانتيس أن إعصار ميلتون تسبب أيضًا في حدوث ما لا يقل عن 19 إعصارًا، ودمرت حوالي 125 منزلًا، معظمها منازل متنقلة.

خبراء الأرصاد.. ارتفاع مياه البحر لأربعة أمتار

وقال دي سانتيس عند الإعلان عن وصول الإعصار إلى اليابسة: "في هذه المرحلة، أصبح من الخطير للغاية الإخلاء بأمان، لذا يتعين على المواطنين الاحتماء في أماكنهم والبقاء في مكان آمن".

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن مياه البحر قد ترتفع إلى 13 قدما (4 أمتار).

ومن المتوقع اليوم أن تعبر العاصفة شبه جزيرة فلوريدا خلال الليل وتخرج إلى المحيط الأطلسي، وهي لا تزال بقوة الإعصار.

وبمجرد تجاوزه فلوريدا، من المتوقع أن يضعف فوق غرب المحيط الأطلسي، وربما ينخفض إلى ما دون قوة الإعصار، لكنه لا يزال يشكل خطرا من حدوث عاصفة على الساحل الأطلسي للولاية.

لقد شهدت أجزاء كبيرة من جنوب الولايات المتحدة الأمريكية قوة الإعصار هيلين القاتلة قبل اسبوعين من إعصار ميلتون حيث أحدث دمارًا هائلاً في فلوريدا والعديد من الولايات الأخرى، وصدرت وقتها أوامر بإخلاء ما يصل إلى مليوني شخص، ومن المتوقع أن تتسبب العاصفتان في أضرار تقدر بمليارات الدولارات