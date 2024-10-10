احذر الشبورة المائية.. تابع درجات الحرارة في عدد من المدن اليوم

درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم.. أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الظاهرة الجوية المؤثرة اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر، هي الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت الهيئة استمرار الأجواء الحارة نهارا علي أغلب المحافظات، بينما تبقي الأجواء معتدلة في أول الليل مائلة للبرودة في آخره.

درجات الحرارة اليوم 10-10-2024

وجاءت درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في عدد من المدن المصرية اليوم كالتالي..

درجة الحرارة في القاهرة 22 و 32

درجة الحرارة في الإسكندرية 21 و 30

درجة الحرارة في دمنهور 21 و 31

درجة الحرارة في وادى النطرون 21 و 31

درجة الحرارة في كفر الشيخ 20 و 30

درجة الحرارة في المنصورة 22 و 32

درجة الحرارة في الزقازيق 22 و 32

درجة الحرارة في طنطا 20 و 30

درجة الحرارة في دمياط 24 و 29

درجة الحرارة في بورسعيد 24 و 29

درجة الحرارة في الاسماعيلية 20 و 33

درجة الحرارة في السويس 21 و 32

درجة الحرارة في العريش 20 و 30

درجة الحرارة في رفح 19 و 28

درجة الحرارة في رأس سدر 23 و 33

درجة الحرارة في نخل 16 و 31

درجة الحرارة في سانت كاترين 13 و 26

درجة الحرارة في الطور 22 و 32

درجة الحرارة في طابا 22 و 31

درجة الحرارة في شرم الشيخ 26 و 34

درجة الحرارة في العلمين 21 و 29

درجة الحرارة في مطروح 22 و 28

درجة الحرارة في السلوم 21 و 32

درجة الحرارة في سيوة 22 و 35

درجة الحرارة في الغردقة 25 و 35

درجة الحرارة في مرسى علم 25 و 35

درجة الحرارة في الفيوم 20 و 34

درجة الحرارة في بنى سويف 20 و 34

درجة الحرارة في المنيا 18 و 35

درجة الحرارة في أسيوط 19 و 35

درجة الحرارة في سوهاج 20 و 36

درجة الحرارة في قنا 21 و 37

درجة الحرارة في الأقصر 22 و 37

درجة الحرارة في أسوان 23 و 38

درجة الحرارة في الوادى الجديد 23 و 37

درجة الحرارة في أبو سمبل 22 و 37

درجة الحرارة في شلاتين 25 و 34

درجة الحرارة في حلايب 24 و 31

درجة الحرارة في أبو رماد 23 و 33

درجة الحرارة في رأس حدربة 25 و 31.