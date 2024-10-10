استيلاء القوات الأوكرانية على محطة كورسك للطاقة النووية يهدد بتكرار كارثة تشيرنوبل

كورسك للطاقة النووية.. قالت يوليا جدانوف، القائمة بأعمال رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، إن أوروبا كانت ستواجه تكرار كارثة تشيرنوبل لو استولت القوات الأوكرانية على محطة كورسك للطاقة النووية.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أوضحت جدانوف، بأن الوضع في منطقة كورسك الروسية ليس مستقرا، مشددة على ضرورة تركيز الانتباه على حقيقة أن خطة التوغل الأوكرانية تضمنت الاستيلاء على محطة كورسك للطاقة النووية واستغلالها.

وحذرت القائمة بأعمال رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، من تمكن كييف من الاستيلاء على محطة كورسك للطاقة النووية، قائلة:" إذا تمكنت أوكرانيا من المحطة سوف تواجه أوروبا كارثة بيئية وإنسانية مثل كارثة تشيرنوبل".

الاستخبارات البريطانية تدرب القوات الأوكرانية على أعمال استفزازية في عدد من المنشآت النووية

وقالت خلال جلسة عامة لمنتدى التعاون الأمني التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن البيانات الصادرة عن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي تشير بشكل واضح إلى أن الأجهزة الخاصة الغربية، وفي مقدمتها جهاز الاستخبارات البريطاني MI6، كان يدرب مجموعات الاستطلاع والتخريب للقيام بأعمال استفزازية في عدد من المنشآت النووية في روسيا، موضحة أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين تبرران وترعيان الأنشطة الإرهابية لكييف، يمكن وصفهما بالدول الداعمة للإرهاب، وسوف تتحملان المسؤولية عن ذلك".

يذكر أن محطة كورسك للطاقة النووية تقع بالقرب من مدينة كورتشاتوف في منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا، وحذر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف من أن كييف تتصرف بتهور بمهاجمة محطة كورسك للطاقة النووية.