نظام غذائي مبتكر يسرع من تعافي مرضى السرطان بعد الجراحة

قام علماءمتخصصون من جامعة ساراتوف الروسية، بإجراء بحث أثبت فعالية التغذية العلاجية لمرضى سرطان الجهاز البولي التناسلي.

وخلال التجربة، وجد ممثلو الجامعة أن الخلطات الغذائية تحسن نوعية حياة المرضى وتقلل من تكلفة العلاج ومدة الإقامة في المستشفى.

وقالت جامعة ساراتوف الطبية الحكومية، إن "نقص التغذية يحدث لدى مرضى السرطان في 80 % من الحالات أو أكثر. تتميز هذه الحالة بنقص العناصر الغذائية الضرورية لأداء الجسم الطبيعي وتتطلب عناية خاصة أثناء عملية العلاج".

وابتكر علماء جامعة ساراتوف خلطات خاصة متوازنة تساعد على تعويض نقص العناصر الغذائية.

وقام العلماء بتقييم فعالية الخلطات على 30 مريضًا يعانون من أمراض مثل سرطان الكلى وسرطان المثانة وسرطان البروستات، إذ تم تقسيم جميع المرضى إلى مجموعتين بعد الجراحة، تلقت المجموعة الأولى دعماً غذائياً على شكل خلطات، بينما لم تتلق المجموعة الثانية الدعم ذاته.

ووفقًا لنتائج الدراسة، انخفضت نسبة حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة لدى المرضى في المجموعة الأولى بمقدار الضعفين، وتحسن التئام الجروح ومسار المرض الأساسي، وانخفضت مخاطر المضاعفات الاستقلابية، مما قلل من مدة الإقامة في المستشفى لمدة 3 أيام.

وقالت إينا سيماكوفا، مديرة مركز الأبحاث والإنتاج لتقنيات التغذية الصحية التابع للجامعة: "تناول المنتج (الخلطة الغذائية المدعمة) له تأثير إيجابي على الحالة العامة للمرضى، في مجموعة البحث، لاحظ 73.3 % من إجمالي عدد المرضى تحسنا في حالتهم العامة".

ويواجه العلماء اليوم مهمة توسيع نطاق تطبيق المنتج ودراسة تأثيره على فئات مختلفة من المرضى، ويتم تنفيذ البحث في إطار المشروع الاستراتيجي "صناعة التغذية التكيفية لتصميم الصحة" ضمن برنامج أولوية 2030.