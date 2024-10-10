مصرع شخص عمدا بمشاجرة في كوم أمبو

لقي شخص مصرعه، بعد أن تلقي عددة ضربات ادت إلي الموت "بشومه" علي الرأس مباشرة ، بعد وقوع مشاجرة بينهما، اثناء شراء الكحول، الامر الذي ادى الي وفاته علي الفور بشكل غير ادمي، وتحديدًا منطقة وسط مدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان.

وتوجه علي الفور الجهات الامنيه، لموقع الجريمه، ومعرفة اسباب وقوعها، وتحرير محضر ورفع جثمان القتيل من موقعها.

تم نقل الجثمان إلي مشرحة كوم امبو، واجرت النيابه تحقيقها حول الجريمه، وسماع شهادة الشهود بشأن الواقعه. وخروج تصريح الدفن.

وبعد التحريات تم القبض علي القاتل من قبل رجال الأمن بمركز كوم أمبو، والتحفظ علي القاتل وعرضه علي النيابة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.