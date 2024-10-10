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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

موضة شتاء 2025 تبرز خسارة وزن أسما إبراهيم (صور)

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

فاجأت  الإعلامية أسما إبراهيم  متابعيها بأحدث إطلالتها بمجرد ظهورها عبر حسابها الإنستجرام.
وبدت أسما إبراهيم بإطلالة شتوية تتسم بالأناقة، لكنها عكست خسارة وزنها بشكل ملحوظ، حيث ارتدت جاكيتًا قصيرًا باللون الأصفر ونسقت عليه جيب قصيرة صممت من الجلد لتواكب موضة خريف وشتاء 202402025، فيما انتعلت هاف بوت بكعب عال باللون البني.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مرتكزًا على ألوان النود مع الكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.
وتميل أسما إبراهيم للأزياء الراقية التي تتسم بالأنوثة والجاذبية في آن واحد لتواكب أحدث صيحات الموضة بشكل ناعم وجذاب على خطى عارضات الأزياء.

ونجحت أسما في التنوع بين الكاجوال والكلاسيك فضلًا عن تصاميم الفساتين الراقية التي تبرز أنوثتها بشكل واضح دون الميل للجرأة.

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