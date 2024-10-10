تعديلات في مسابقة تعيين المعلمين المساعدين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إحداث تغييرات في مسابقات تعيين المعلمين المساعدين التي تنظمها الوزارة منذ عام 2022 لشغل وظائف 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات.

وأعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على تعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

وجاء هذا التعديل بناء على المقترح الذي قدمه محمد السيد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار الجهود المبذولة لدعم العملية التعليمية وتوفير الكوادر المؤهلة لتدريس المناهج التعليمية بكفاءة وفاعلية في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المدارس الحكومية وسد العجز في عدد المعلمين.

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنظيم مسابقتين لتعيين معلمين مساعدين خلال شهر يناير المقبل، في إطار الخطط الحكومية لتغطية احتياجات المدارس قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

وتشمل المسابقات المعلمين المتعاقدين بنظام الحصة، والذين تم تقييمهم سابقًا في إطار برامج الوزارة للتعليم المستمر والتطوير المهني.

وسيقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتنفيذ الامتحانات الخاصة بالمسابقات بالتنسيق مع الوزارة لضمان نزاهة وشفافية العملية.

تعديلات مسابقة تعيين المعلمين

التعديل الأول: تسهيل إجراءات تعيين المعلمين الذين سبق لهم التدريس في المدارس الحكومية، من خلال فتح باب التقدم لمسابقات تنظم بشكل دوري لشغل وظائف "معلم مساعد".

ووفقًا للتعديل الجديد، يكون من الممكن الإعلان عن هذه المسابقات بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وستتضمن المسابقات اختبارات تقييمية تُشرف عليها الجهات المعنية لضمان اختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لتدريس المواد المختلفة.

التعديل الثاني: إتاحة الإعلان عن مسابقات تعيين المعلمين على مستوى الإدارة التعليمية بدلًا من الاكتفاء بالإعلان المركزي على مستوى الجمهورية.

ويساعد هذا التعديل على سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة وفاعلية، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الكوادر التدريسية.

كما سيمكن هذا الإجراء الإدارات التعليمية من تحديد احتياجاتها من المعلمين بشكل مباشر، وفقًا للواقع المحلي للمدارس في كل إدارة تعليمية.