عادل امام.. اسم الزعيم يعود للواجهة مجددا

فجر الفنان عمر متولي، ابن شقيقة الفنان الكبير عادل إمام، مفاجأة من العيار الثقيل جعلت جمهور الزعيم في حالة من الحزن والصدمة، إذ أكد على اعتزال خاله التمثيل بشكل نهائي وبدون رجعه كاشفًا أن حالته الصحية جيدة وأنه لا يتأثر بالشائعات التي تم تداولها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور صحته ووفاته.

تسبب إعلان اعتزال عادل إمام صدمة للجماهير خاصة بأنه واحد من أشهر الفنانين على مستوي الوطن العربي والعالمي، ليترك وراءه كم كبير من الأعمال الفنية والتلفزيونية لن تنسي أبدًا ويتم توارثها من جيل لجيل.

اعتزال عادل إمام

عادل إمام متابع جيد للسوشيال ميديا

رغم غيابه عن الشاشات لفترة طويلة، وعدم ظهوره في أي مهرجانات فنيه، إلا أن الفنان عمر متولي أوضح أن الفنان عادل إمام متابع جيد لمواقع التواصل الاجتماعي والأخبار، وكان يشعر بالحزن وأحيانًا بالغضب بسبب كثرة الشائعات التي تنتشر عنه من تدهور حالته الصحية وصولًا إلى وفاته، ولكنه لم يكترث للأمر كثيرًا ويمارس حياته بشكل طبيعي .

اعتزال عادل إمام

نجل عادل إمام يكشف تفاصيل اعتزال والده الفن

كشف المخرج رامي إمام، نجل الفنان عادل إمام أثناء حضوره حفل توزيع جوائز "Joy Awards" أن والده قرر اعتزال الفن بعد مشوار طويل من الأعمال الفنية وسنوات حافلة من العطاء على مستوى السينما والدراما والمسرح، مؤكدًا أن النجم الكوميدي الكبير قرر التفرغ للحياته الأسرية والاستمتاع بالأجواء العائلة وسط أحفاده وأبنائه.

وأوضح المخرج المصري، أن والده يتمتع بصحة جيدة على الرغم من الشائعات التي يتم تداولها، وقد احتفل بعيد ميلاده الـ 83 في منزله بصحبه عائلته والمقربين.

عادل إمام

عادل إمام

عادل إمام

آخر ظهور للفنان عادل إمام

كان آخر عمل فني للفنان عادل إمام منذ 4 سنوات، إذ قدم مسلسل " فالنتينو" ومن بعدها ابتعد تمامًا عن الساحة الفنية وهو الأمر الذي تسبب في انتشار شائعات مرضه فالبعض قال بأنه أصيب بالزهايمر والبعض الآخر قال بأنه توفي، لينفي شقيقه عصام إمام هذه الأخبار، مؤكداً من قبل على عودة الزعيم من جديد إلى الساحة الفنية.