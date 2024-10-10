أماكن غير متوقعة في الحمامات مليئة بفيروسات خفية (تفاصيل)

حذر فريق من العلماء في جامعة "نورث إيسترن" الأمريكية من أدوات في الحمام "تزخر" بفيروسات خفية، لم يكشفها العلم سابقا.

اكتشف فريق البحث 614 فيروسا فريدا تعيش على رؤوس الدش وفرش الأسنان، بما في ذلك العديد من الفيروسات غير المعروفة سابقا للعلم.

وقالت الباحثة الرئيسية، الدكتورة إيريكا هارتمان: "عدد الفيروسات التي وجدناها هائل للغاية".

وتفضل الميكروبات البيئات الرطبة، وهو ما توفره رؤوس الدش وفرش الأسنان، بحسب ما تقول هارتمان.

وتأتي الدراسة الجديدة كجزء من مشروع بحثي يُسمى "عملية Pottymouth"، حيث جمع العلماء عينات من رؤوس الدش وشعيرات فرش الأسنان في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وباستخدام تقنيات تسلسل الحمض النووي، اكتشف الفريق مئات الفيروسات الفريدة التي تعيش في الميكروبيوم الحيوي داخل الحمام.

وأوضحت هارتمان: "وجدنا العديد من الفيروسات التي نعرف القليل عنها، بالإضافة إلى فيروسات أخرى لم نرها من قبل".

وتبين أن كل رأس دش وفرشاة أسنان يحتويان على نظام بيئي فريد ومتنوّع. كما أن 314 من الفيروسات المكتشفة موجودة في عينة واحدة فقط، ولم تكن هناك عينتان متشابهتان تماما.

وقالت هارتمان إن كل رأس دش وفرشاة أسنان يبدوان مثل "جزيرة صغيرة" تحتوي على تنوع خاص بها، مع وجود اختلافات كبيرة بينهما. كما لم يجد الفريق أي تداخل بين أكثر 15 فيروسا شيوعا بين العينات.

وعلى الرغم من هذه النتائج المقلقة، لا يوجد سبب للذعر حاليا، حيث أوضح العلماء أن هذه الفيروسات لا تصيب البشر، إذ أنها "bacteriophages" (فيروسات تصيب البكتيريا فقط).

وأشار الفريق إلى أن الدراسة تفسر وجود اختلافات بين الفيروسات التي تم العثور عليها في رؤوس الدش وفرش الأسنان. فبينما تعد رؤوس الدش موطنا للبكتيريا الموجودة في التربة والمياه، فإن فرش الأسنان تحتوي على أنواع ترتبط بالبيئة البشرية.

كما أن لكل من هذه المجتمعات البكتيرية مجموعته الفريدة من الفيروسات التي تستهدفها.

وقالت هارتمان إنه يمكن استخدام هذه الفيروسات لتطهير أنظمة السباكة من مسببات الأمراض، كما يمكن استخدامها مستقبلا في العلاجات الطبية للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وتوصي بنقع رؤوس الدش في الخل لإزالة تراكمات الكالسيوم التي قد تكون بيئة للبكتيريا، أو غسلها بالماء والصابون بدلا من استخدام مواد كيميائية قوية.

وفيما يتعلق بفرش الأسنان، تنصح بتجنب شراء الفرش المضادة للميكروبات، حيث قد تؤدي إلى تطوير مقاومة للبكتيريا، وبدلا من ذلك، ينبغي استبدال فرشاة الأسنان بانتظام.