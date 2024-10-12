أجري الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، يرافقه محمود شعبان معاون المدير العام ومدير المركز الاعلامي، جولة متابعة لعدد من مراكز شباب إدارة بنها فى اطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بضرورة المتابعات المكثفة والمستمرة الهيئات الشبابية والرياضية بجميع المحافظات.

جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير مراكز شباب إدارة بنها..

شملت الجولة متابعة مركز شباب دملو بهدف متابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة ملعب النجيل الصناعى، حيث وجد المركز مفتوحا مع تواجد جميع العاملين وتلاحظ ممارسة الأنشطة واستيفاء السجلات الإدارية، وخلال المتابعة تم متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة لملعب النجيل الصناعى للوقوف على نسبة التنفيذ ومدى انجاز الاعمال التى تم طرحها ، وتبين من خلال المتابعة أن نسبة اعمال التطوير ورفع الكفاءة وصلت لأكثر من 90%.

حيث تم احلال وتجديد النجيل الصناعى وتغيير كشافات الإنارة وتركيب شبك حول الملعب وجاري الانتهاء من اللمسات والتشطيبات الأخيرة لعملية التطوير التى يتم تنفيذها من موازنة وزارة الشباب والرياضة تحت إشراف الإدارة الهندسية بالمديرية .

وتضمنت الجولة أيضا متابعة مركز شباب ميت الحوفيين والذى وجد مفتوحا مع عدم وجود الموظفين وكذلك متابعة مركز شباب ورورة والذى تلاحظ أن المركز مفتوح مع وجود عامل الفترة الصباحية مع عدم وجود الموظفين ومسئولى المركز وعدم تواجد سجلات الحضور والانصراف والسجلات المالية والإدارية .

فى هذا الصدد، صرح الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية بأنه تم إحالة المقصرين للتحقيق على الفور وذلك بسبب تركهم لمكان العمل فى أوقات العمل الرسمية دون تصريح أو اذن.

مشيرا إلى أن متابعات مراكز الشباب بالقليوبية تتم وفقا لبرنامج زمنى بالشكل الذى يسمح بمتابعة الهيئة الواحدة لأكثر مرة للتأكيد على تلاقى الملاحظات والسلبيات ولضمان التأكد من فتح المراكز لممارسة الأنشطة وتقديم الخدمات للمواطنين ، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.