حزب الله يتصدي لمحاولات تقدم الاحتلال على الحدود اللبنانية الفلسطينية بـ 22 عملية

نفّذت المقاومة الإسلامية حزب الله، عددًا من عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الأربعاء، وذلك دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه .

ملخص عمليات حزب الله الأربعاء:

1- الساعة 12:15 قام مجاهدو المقاومة الإسلامية بِتفجير عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا وأوقعوا فيها إصابات دقيقة.

2- الساعة 04:55 لدى محاولة تقدّم قوة للعدو الإسرائيلي باتجاه منطقة اللبونة، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة ما أدى إلى تراجعها.

3- الساعة 07:00 استهداف قوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل إلى منطقة اللبونة بصلية صاروخية كبيرة وأوقعوها بين قتيل وجريح.

4- الساعة 09:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي جنوب مارون الراس بصلية صاروخية.

5- الساعة 12:20 استهداف قوة مشاة إسرائيلية حاولت التقدم تجاه منطقة اللبونة بصاروخ موجّه وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

6- الساعة 12:40 استهداف قوات لجنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها من سهل طوفا تجاه ميس الجبل ومحيبيب بصلية ‏صاروخية.

7- الساعة 13:10 استهداف منطقة زوفولون بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

8- الساعة 13:30 أثناء محاولة قوات العدو الإسرائيلي التقدم إلى ميس الجبل من عدة أماكن، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، والاشتباكات ما زالت مستمرة.

9- الساعة 14:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

10- الساعة 14:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بصلية صاروخية.

11- الساعة 14:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بقذائف المدفعية.

12- الساعة 14:40 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في بساتين مستعمرة المنارة بصلية صاروخية.

13- الساعة 14:40 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في كروم المراح في ميس الجبل بقذائف المدفعية.

14- الساعة 15:15 أثناء محاولة تسلل لقوات مشاة العدو الإسرائيلي في رأس الناقورة تجاه "المشيرفة"، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصلية صاروخية أصابت أهدافها بدقة.

15- الساعة 15:15 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بصلية صاروخية كبيرة.

16- الساعة 16:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي على مرتفع القلع في بليدا بصلية صاروخية.

17- الساعة 16:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي خلف بلدة مارون الراس بصلية صاروخية.

18- الساعة 16:45 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

19- الساعة 16:45 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة حتسور بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

20- الساعة 16:45 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أمنون شمال طبريا بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

21- الساعة 16:45 استهداف قاعدة راعم العسكرية جنوب الجولان بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

22- الساعة 17:35 استهداف قوة لجنود العدو الإسرائيلي حاولت التسلل من منطقة رأس الناقورة تجاه "المشيرفة" بمحلقة انقضاضية وأصابت هدفها بدقة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.