ملك أحمد زاهر تمزج بين الأناقة والاحتشام

خضعت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر لجلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها ببعض صورها عبر الإنستجرام.

وبدت ملك أحمد زاهر بإطلالة فورمال راقية، حيث ارتدت بدلة ناعمة التصميم تناغمت مع قوامها الرشيق والممشوق وعكس وزنها المثالي، وصممت البدلة من قماش ناعم باللون البينك الفاتح، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

ملك أحمد زاهر

ملك أحمد زاهرمن مواليد 1 يوليو 2002، ممثلة مصرية، وهي الابنة الأولى للفنان أحمد زاهر.

حياتها

بدأت التمثيل في سن مبكر وكان أول ظهور لها في فيلم كابتن هيما في عام 2008 مع تامر حسني. من أشهر أعمالها، فيلم عمر وسلمى (2009) ومسلسل الحارة (2010)، ومسلسل القاصرات (2013)، ومسلسل نسل الأغراب (2021).

ذكر والدها أن دخول ابنتيه عالم التمثيل حدث بإقناع من صديقه المغني تامر حسني حيث اشتركتا معه في فيلم كابتن هيما، ولكنهما ستتوقفان لحين بلوغهما سن الرشد والوقوف على رغبتهما في استكمال التمثيل أم الاتجاه إلى تخصصات أخرى.