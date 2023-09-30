ملك أحمد زاهر بالازرق المجسم

خضعت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر لجلسة تصوير جديدة، مميزة وممتعة بالأناقة والجاذبية في آن واحد.

وبدت ملك أحمد زاهر بإطلالة ساحرة، مزجت بالأناقة والأنوثة في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام منسدلة، صمم من قماش اللامية بللون الازرق، عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ترك خصلات شعرها مسندلة بحرية فوق كتفيها على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

ملك أحمد زاهر

ملك أحمد زاهر (1 يوليو 2002 -)، ممثلة مصرية، وهي الابنة الأولى للفنان أحمد زاهر.

بدأت التمثيل في سن مبكر وكان أول ظهور لها في فيلم كابتن هيما في عام 2008 مع تامر حسني. من أشهر أعمالها، فيلم عمر وسلمى (2009) ومسلسل الحارة (2010)، ومسلسل القاصرات (2013)، ومسلسل نسل الأغراب (2021).

ذكر والدها أن دخول ابنتيه عالم التمثيل حدث بإقناع من صديقه المغني تامر حسني حيث اشتركتا معه في فيلم كابتن هيما، ولكنهما ستتوقفان لحين بلوغهما سن الرشد والوقوف على رغبتهما في استكمال التمثيل أم الاتجاه إلى تخصصات أخرى.