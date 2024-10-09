بنفس اللون روجينا وابنتها يخطفان الانظار

شاركت النجمة روجينا متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع الانستجرام، برفقة ابنتها مايا.

روجينا تطل بلون الأناقة

وبدت روجينا بإطلالة أنيقة جذابة حيث ارتدت فستان طويل مجسم من أعلى ينتمي لقصة الv، ومنفوش من أسفل، محدد الخصر، مزين بالكربستال من الأمام، صمم من قماش الحرير باللون الأسود، عكس الفستان قوامها الممشوق ووزنها المثالي وأكدت حرصها على مواكبة احدث صيحات الموضة العالمية في خريف 2024، فيما انتعلت حذاء بكعب عال باللون الأحمر الفاقع.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الداكن في الشفاه.

روجينا

حاصلة على شهادة البكالوريوس بالتمثيل والإخراج من «المعهد العالي للفنون المسرحية». وفي مطلع تسعينيات القرن العشرين بدأت أول الخطوات الفنية خلال المشاركات الصغيرة بالأعمال التلفزيونية، وكان هذا أثناء دراستها في المعهد. إلا أنها ظهرت بقوة من خلال مسلسل «العائلة» عام 1994، وفي السينما مع يوسف شاهين في فيلم «المصير» عام 1997. إستطاعت الحصول على أدوار البطولة في الأعمال التلفزيونية منذ ذلك الحين وما زالت.

حياتها الأسرية

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تزوجت وهي بسن صغيرة[ من أستاذها بالمعهد الممثل والمخرج أشرف زكي، وهو شقيق الممثلة ماجدة زكي، ولديهما ابنتان هن «مايا» التي دخلت مجال الإخراج و«مريم».