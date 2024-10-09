لحظة سكينة

الأربعاء 09/أكتوبر/2024 - 11:23 م 10/9/2024 11:23:25 PM

فى تاريخ مصرنا الحبيبة لحظات فارقة يتوقف عندها الزمن طويلًا لتحكى لنا تلك اللحظات البطولات بل والأمجاد التى غيرت مجرى التاريخ الإنسانى كله ومن تلك اللحظات الفارقة فى تاريخنا المجيد ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة١٩٧٣م، حيث تحتفل القوات المسلحة مع شعب مصر الحبيب بالذكرى الواحدة والخمسين لحرب أكتوبر ١٩٧٣م المجيدة، فقد جاءت تلك الحرب المجيدة لتثبت للجميع أن الشعب المصرى يتمتع بالشجاعة ويرفض الذل مهما كانت الشدائد.

فقد كانت تلك الحرب المجيدة ملحمة من ملامح التاريخ المصرى فى العصر الحديث بل وأهمها وأعظمها على الإطلاق حيث غيرت تلك الحرب المجيدة الواقع وأسهمت فى تشكيل المستقبل، فقد كانت تلك الحرب المجيدة نتيجة تضافر عوامل عديدة تمثلت فى إعادة بناء القوات المسلحة واستعادة الثقة، ففى تلك الحرب المجيدة استعادت قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية بعد أن روتها بدماء أبنائها الزكية لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة، فلقد أعادت تلك الحرب المجيدة مكانة مصر على المستويين الإقليمى والدولى.

ولعل من أهم الدروس المستفادة من حرب أكتوبر المجيدة هو التخطيط الجيد لتحقيق النصر، وما أحوج شبابنا الغالى فى مصر إلى الاستفادة من ذلك فى أن يعمل بتخطيط جيد وفق معلومات دقيقة بالإضافة إلى التدريب الجيد والمثابرة للوصول إلى الهدف وتحقيق النجاح.

فتحية إجلال وفخر وتقدير لشعبنا المصرى العظيم وللقوات المسلحة المصرية فى عيدها المجيد وتحية فخر وتقدير وعرفان بالجميل لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً وثمنًا لهذا الانتصار العظيم وإلى روح الرئيس الشهيد محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام وتحية إجلال وتقدير قائد معركة العبور والتنمية فى العصر الحديث.

حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.