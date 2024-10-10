فعاليات وورش فنية ضمن احتفالات ثقافة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر 

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية في مواقعها بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك في إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، وضمن الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة الفيوم احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.

وفي السياق، شهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس فعالية ثقافية فنية احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، استهلت الفعاليات بندوة بعنوان "أكتوبر الحرب والسلام" شارك بها كلا من الأديب أحمد طوسون والكاتب أحمد حلمي.

من جهته أوضح "طوسون" أن العقيدة المصرية في الحرب والسلام ألا نفرط في ذرة رمل واحدة من تراب هذا الوطن، ومن أجل هذه العقيدة الراسخة في الوجدان المصري لم تمر أيام على نكسة يونيو 1967 حتى نشبت معركة رأس العش بين جنودنا المصريين بتسليحهم الشخصي ودبابات العدو الصهيوني، ونجح الجندي المصري ببسالته وقدرته في دحر العدو وتدمير دباباته ومنعهم من احتلال بور فؤاد، كما أن الجيش المصري أثبت بالدليل أنه لم يستسلم للنكسة وسيقاتل حتما لإسترداد الأرض، وهذا ما أكدته عملية إغراق المدمرة إيلات في البحر الأبيض المتوسط أمام مدينة بورسعيد في 21 أكتوبر 1967 بعد أربعة أشهر من النكسة بخلاف حرب استنزاف طويلة قبل أن يخوض الجيش المصري حرب أكتوبر المجيدة ويحقق الانتصار على العدو، وتحطيم خط بارليف وتحطيم العقيدة الصهيونية القائمة على احتلال الأرض بغرض البقاء فيها.

وأضاف، واصلت الدولة ملحمة النصر في أكتوبر؛ بمعركة أخرى، ألا وهي معركة السلام، وفاجأ الرئيس السادات العالم بزيارة القدس، وإلقاء خطبته الشهيرة في الكنيست الإسرائيلي، وتنتصر الدولة المصرية في السلام كما حققت النصر في الحرب، لتتباكى إسرائيل على إخلاء مستوطنة "ياميت" آخر مستوطنات سيناء بالقوة في مشاهد لاتنسى، والتي خطط الإسرائيليون لجعلها ثالث أكبر مدينة ساحلية بعد تل أبيب وحيفا، وتحول الحلم إلى كابوس بعد توقيع "كامب ديفيد".

وأكد "حلمي" قائلا: لقد استطاع الكثيرون أن يسطروا أسمائهم بأحرف من نور في تاريخ مصر؛ وخاصة هؤلاء الشرفاء الذين خاضوا حرب اكتوبر 1973، والذين صنعوا الأمجاد والفخر ومنهم؛ الدكتور محمود يوسف- أستاذ المواد النصف صناعية بالمركز القومي للبحوث- والذي استطاع أن يفك شفرة وقود الصواريخ بعد شهر كامل من العمل واستطاع أن يصنع 45 طن من الوقود وبذلك لم تتوقف خطط الحرب واستمرت في طريقها واستطاع الدفاع الجوي أن يسقط أول يوم 35 طائرة، بعد أن أوقفت روسيا تصديرها إلى مصر بعد طرد الخبراء الروس من مصر في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ورشة فنية بثقافة الفيوم لتنفيذ مجسم مصغر من الدبابة

وإستمرارا لأنشطة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، المنفذة بفرع ثقافة الفيوم، تم تنفيذ ورشة فنية لتنفيذ مجسم مصغر من الدبابة من ورق الكرتون نفذتها هالة عيسى، ومها مصطفي- مسئولو النشاط- واختتم الحفل بفقرة إكتشاف مواهب في الغناء، مع فقرات غنائية لبعض الأغنيات الوطنية تدريب الفنان اميل الفنس مشرف النشاط الفني بالمكتبة.