آلية امتحانات شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آلية امتحانات شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2024-2025 في مختلف أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال خطاب وجهته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية بشأن تنظيم أعمال امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي 2024-2025 حرصًا على ضمان انتظام سير العملية التعليمية.

امتحانات شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي