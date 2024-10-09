آلية امتحانات شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي 2024
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آلية امتحانات شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2024-2025 في مختلف أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال خطاب وجهته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية بشأن تنظيم أعمال امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي 2024-2025 حرصًا على ضمان انتظام سير العملية التعليمية.
امتحانات شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي
- بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت، يؤدوا أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيًا والأسئلة المقالية ورقيًا.
- تسليم ورقة الأسئلة المقالية مع بداية زمن امتحانات شهر أكتوبر كما هو متبع في العام الماضي.
- في حالة حدوث أي مشكلة تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان.
- الطلاب المتواجدون بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت (الخاص، والخدمات) أو الطلبة الذين تعرضوا لفقدان التابلت (كسر، وسرقة، ....) فيتم امتحانهم ورقيًا على أن يكون الامتحان الورقى هو نفسه الامتحان الإلكتروني.
- تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85 في المائة وأسئلة مقالية بنسبة 15 في المائة على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر.
- يتم أداء امتحانات شهر أكتوبر ورقيًا بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى العام لمدارس (الرسمي، والرسمى لغات، والخاص، والخدمات) طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.
- يقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاثة نماذج امتحانية تسلم لإدارة المدرسة لطباعتها.
- في ضوء ما جاء بالقرار الوزاري رقم (138) لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام، فإنه يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة وفقًا للكتاب الدوري رقم (49) بتاريخ 21 نوفمبر 2022.