حملة مكبرة لضبط المخالفين فى تحويل النشاط السكنى إلي تجارى

كلف المهندس ياسر حمادي رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، هبه الفولي نائب رئيس المركز ، بالمرور الميداني علي شوارع المدينة لحصر اي مخالفات خاصة بتحويل نشاط العقارات من سكنى إلي تجاري، وكذلك رصد اي تعديلات معمارية تمت دون الحصول علي اذن مسبق من الجهات المختصة، وذلك حفاظاً على السلامة الإنشائية للعقارات ومن ثم المواطنين القاطنين بها.

ووجه رئيس المركز ياسر حمادي نائبته هبه الفولي، باصدار انذرات للحالات المخالفة التي تم حصرها، وضرورة التنبيه علي مالكيها بنهو الاشتراطات والتراخيص اللازمة، من خلال التوجه الى المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية للتصالح للمخالفات قبل انتهاء موعد التصالح فى ٤ /١١ / ٢٠٢٤.

ومن جانبها أوضحت هبه الفولي، ان الحملة استهدفت المرور علي العقارات والمحال التجارية بشارع الجمهورية والمنشآت الكائنة بطريق كوبري العاجلين، لافتة انه تم اصدار 15 انذار المنشآت مخالفة، تم مطالبة اصحابها بتوفيق أوضاعهم لتفادي الوقوع تحت طائلة الإجراءات القانونية.

رئيس محلية قوص : تنفيد 5 قرارت إزالة فورية بالمقربية

قاد فراح الوحش نائب رئيس مركز قوص جنوب محافظة قنا، حملة مكبرة لازاله التعديات من علي أرضي الرقعة الزراعية بناحية المقربية التابعة لقروي الحراجية ، وذلك في إطار توجيهات رئيس المركز المهندس ياسر حمادي، بضرورة التصدي بكل حزم لتعديات سواء كانت علي أرض زراعية أو أراضي أملاك الدولة.

و أوضح نائب رئيس المركز فراج الوحش، بأن الحملة أسفرت أعمالها عن تنفيذ 5 قرارات لحالات تعدي بالبناء علي الرقعة الزراعية، بإجمالي مساحة حوالي 6 قراريط.

وأشار إلى أن التعديات عبارة عن حفر وإعداد قواعد خرسانية تمهيد لرمي الطبقة الخرسانية بها، وكذلك لأسوار من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بارتفاعات مختلفة، مؤكدا انه تم تسويتها جميعا بسطح الارض وتم تسليم القطع لمشرف الحوض التابعة الجمعيات الزراعية بتلك المناطق لمتابعتها والتأكد من عودتها لطبيعتها قبل التعدي.

ولفت نائب رئيس المركز فراج الوحش، إلي أن تم استخدام معدات الوحدة المحلية لتنفيذ الحالات المستهدفة ، وسط انتشار امني مكثف من رجال الشرطة من مركز شرطة قوص ، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تسيير حملات مكثفة بالتنسيق من العديد من الجهات المعنية ورجال الأمن ، لتصدي بكل حسم ودون تهاون لكافة أشكال التعديات وإزالتها في المهد من خلال التعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.