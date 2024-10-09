ضبط سيدة تقتل القطط والكلاب بدس سم فى الطعام.. تفاصيل

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى ضبط سيدة متهمة بقتل القطط والكلاب عن طريق دس السم لهم في طبق يحتوي علي طعام أعلي سطح العقار التي تقطن به.

ضبط سيدة تقتل القطط والكلاب بدس سم فى الطعام

تعود تفاصيل الواقعة عندما بث المستشار الإعلامي للجنة الرفق بالحيوان بالمنظمة الدولية للتنمية وحماية الحيوان، فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوثق قيام المتهمة وهي تعترف بوضعها سم لقتل الكلاب والقطط.

سرعان ماانتشر الفيديو ووصل مسامعه الي المنظمات الاجتماعية المختصة بالرفق بالحيوان والتي تقدمت ببلاغات ضد المتهمة علي إثره تم ضبطها وتحرير محضر لها وجار إحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ووفقًا لسناء الحكيم، المستشار الإعلامي للجنة الرفق بالحيوان بالمنظمة الدولية للتنمية وحماية الحيوان، فإن السيدة، نشرت صور محادثات لها من مجموعة تجمع سكان العمارة التي تسكن بها عبر “واتساب”، وأرفقت صورة لطبق به طعام للقطط والأخيرة ملتفة حوله، قائلة: "اللي جه شال الطبق اللي أنا حاطة فيه السم في الدور بتاعنا لو عملها تاني همسح بكرامته الأرض".