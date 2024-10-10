محافظ مطروح يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى انتصارات أكتوبر

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف مطروح، بالمسجد الكبير بسيوة بمناسبة الذكرى ال51 لإنتصارات السادس من اكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والعميد هانى عامر المستشار العسكرى ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة والشيخ محمد منصور حسن مدير أوقاف مطروح.

أئمة الأوقاف بمطروح: مصر كنانة الله في أرضه وصخرة تحطمت أمامها كل الأطماع

في بداية الاحتفالية ألقى كلا من الشيخ محمود فتحى جادالله ،والشيخ جمعة محمد بحيري من مشايخ أوقاف مطروح كلمة حول حب الاوطان وانتصارات اكتوبر، فمصر كنانة الله في أرضه وصخرة تحطمت أمامها كل الأطماع وانهزم الاعداء أمام جيشها العظيم منذ قدم التاريخ ،من هكسوس وتتار وصليبين ويهود وغيرهم، وكان النصر حليف خير اجناد الأرض بايمانهم وعزيمتهم الراسخة في الدفاع عن الوطن، ومع ذكرى معركة النصر العظيم، تحية اجلال لأرواح الشهداء، ولكل من شارك في تحقيق النصر العظيم ورجال القوات المسلحة عين مصر الساهرة على حماية الوطن وفي وجه كل التحديات المحيطة، داعياً إلى ضرورة التكاتف والتعاون في الحفاظ على الوطن.

وأشار مدير مديرية أوقاف مطروح إلى أهمية وعى الإنسان بوطنه والحفاظ عليه لذا كانت المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان كبداية جديدة لما ينفع الوطن و المواطن وليعرف الإنسان ما له وما عليه ويزداد معرفه وبنائه اجتماعيا وصحيا وثقافية ويزداد وعيه ،فالإنسان هو أساس التنمية، مع تأييد خطوات القيادة السياسية والوقوف خلفها صفا واحدا من أجل الحفاظ على الوطن والارتقاء به وتنميته ونحو مستقبل أفضل بإذن الله.

وفي كلمته أشاد محافظ مطروح بندوة مديرية أوقاف مطروح و بعلمائها الاجلاء في مواكبة الاحداث ودورهم الهام لما لهم من مكانه وأهمية في التأثير وخلق الوعى مع نقل صورة حقيقية حول أهمية تكاتفنا في بناء الوطن والحفاظ عليه.

كما أهدى محافظ مطروح نسخة من المصحف الشريف للشيوخ المشاركين في الندوة وكذلك للطالب ابو بكر عبدالله سعد لحفظه كتاب الله كاملا كمثل ونموذج يحتذى به لأبنائنا وتحفيزهم على حفظ القرآن الكريم، مؤكدا على أهمية تكريم وتحفيز النماذج الناجحة في كافة المجالات.