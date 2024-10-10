الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

مطار مطروح يستقبل 5 رحلات شارتر قادمة من إيطاليا

وصول السائحين إلى
وصول السائحين إلى مطار مرسى مطروح

استقبل مطار مرسى مطروح عدد (5) رحلات شارتر قادمة من دولة ايطاليا تزامنا مع استمرار تدفق السياحة الاجنبية على محافظة.

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن محافظة مطروح تشهد هذا العام حالة من الرواج والانتعاش السياحي على مستوى السياحة الخارجية.

  يأتي هذا في ظل استمرار توافد رحلات الطيران الشارتر على مطارى مرسى مطروح و العلمين الدوليين والإقبال الكبير من الزوار من عدد من الدول الاجنبية الذين يحرصون على قضاء أجازاتهم بمحافظة مطروح و الاستمتاع بجمال شواطئها الفريدة ورمالها الناعمة ومزاراتها السياحية التى تكتسب شهرة عالمية حيث بلغت حتى الآن ( 422 ) طائرات شارتر منها عدد (334) رحلة شارتر بمطار مرسى مطروح الدولي و عدد( 88) رحلة شارتر بمطار العلمين .

وأشار محافظ مطروح إلى استمرار استقبال رحلات الطيران السياحية القادمة إلى المحافظة والترحيب بالسائحين، وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية، .

ومن جانبه أوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة أنه منذ بداية الموسم السياحى لرحلات الشارتر هذا العام 2024 في مايو الماضى استقبل مطار مرسى مطروح الدولى عدد (136) رحلة قادمة من دولة إيطاليا و (71) رحلة من دولة سلوفاكيا و (76) رحلة من دولة التشيك و ( 31) رحلة من دولة صريبا ، و عدد (20)رحلة من دولة بولندا.

هذا بالإضافة لاستقبال مطار العلمين الدولى لعدد ( 34) رحلة قادمة من دولة التشيك و عدد(30 ) رحلة من السعودية و عدد (8)رحلة من كازاخستان و عدد (14) رحلة من دولة بيلاروسيا بالإضافة إلى عدد رحلة واحدة من بيلاروسيا و أخرى من أرمينيا.

محافظ مطروح: إستمرار زيادة الرحلات السياحية إلى المحافظة خلال الفترة المقبلة 

وأشار محافظ مطروح الى استمرار زيادة أعداد الرحلات السياحية إلى محافظة مطروح خلال الفترة المقبلة و ذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني ووزارة السياحة و الاثار لتنشيط الحركة السياحية و الجوية و جذب السياحة الأوروبية إلي جميع أنحاء الجمهورية و خاصة إلى الساحل الشمالى و مدينة مرسى مطروح. 

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