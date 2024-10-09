وفاة زوجة الدكتور حسام موافي

رحلت عن عالمنا منذ دقائق قليلة، الدكتورة إلهام مطاوع زوجة الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني.

نبذة عن حسام موافي

حسام الدين محمد موافي مواليد 24 نوفمبر 1959، في الإسكندرية مصر، درس في مدرسة الأورمان الحكومية، وبعد أن تخرج من الثانوية العامة قد حصل على مجموعة قليل، وقرر أن يدرس في كلية التجارة، وبعد قضاء عامين في كلية التجارة قرر أن يدرس يقوم بالتحويل لكلية الطب جامعة عين شمس، التي رغب بها بعد التخرج.

حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة عين شمس عام ،1983 ثم حصل على درجة الماجستير في الأمراض الباطنية من نفس الجامعة عام ،1987 ودرجة الدكتوراه في نفس التخصص من جامعة الإسكندرية عام 1988 .



أصبح موافي من الطلبة المميزة في الكلية وعين مدرسا في الجامعة، حيث عرفه الجميع بأسلوبه الذي يحفز ويشجع به المرضى، وهو أستاذ بكلية الطب في جامعة القاهرة، حصل على البورد من دولة بريطانيا منذ نصف قرن، قدم ما يقارب المئة والثمانين بحثا بعدد من للغات المتنوعة، ترأس أحد أعضاء لجنة الترقيات في المجلس الأعلى للجامعات المصرية، عمل عضوا في جمعية أطباء القلب المصريين والعرب.



عمل الدكتور حسام وافي في عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة في مصر، كما عمل في عدد من الجامعات المصرية، وشارك في عدد من المؤتمرات الطبية المحلية والدولية.



يشارك حسام موافي في بعض البرامج لتقديم مجموعة مهمة من النصائح التي تتعلق بالسمنة وتجنب مشاكل الصحية الأخرى، يُقدم برنامج تلفزيوني «ربي زدني علمًا» على قناة صدى البلد، ويعمل في قسم أمراض الباطنية والحالات الحرجة بالقصر العيني.