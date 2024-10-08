إي آند مصر: فخورين بتطوير البنية التحتية الذكية بمشروع رأس الحكمة

وقعت مجموعة "مدن" القابضة اتفاقية تعاون مع “إي آند مصر" لتصميم وتنفيذ وإدارة البنية التحتية الذكية لمدينة رأس الحكمة، مما يجعلها واحدة من أكثر مدن المستقبل أمانا وذكاء في المنطقة.

تضع "إي آند مصر" معاييرا جديدة للحياة الرقمية في المنطقة من خلال تصميم وتنفيذ وإدارة بنية تحتية ذكية متكاملة، التي ستقوم "إي آند بيزنس" التابعة لها بتنفيذها، والتي تشمل شبكات الاتصال الرقمي والألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس (5G) والتطبيقات الحياتية الذكية، ويتوقع أن تكون رأس الحكمة نموذجا عالميا للمدن المستدامة والذكية.

وبفضل خبراتها في قطاعات الأعمال والمدن الذكية، ستقوم “إي آند مصر" - من خلال تابعتها إي آند بيزنس، بإعادة تعريف التقنيات الحديثة والحلول الذكية لتقديم نموذجا حياتيا متقدما يقوم على احدث التكنولوجيا المتطورة في رأس الحكمة، بالإضافة الى تقديم احدث نظم إدارة المجتمعات الذكية لضمان تجربة حياتية فريدة لمدينة رقمية مستقبلية، هذا بجانب توفير أعلى مستويات الأمان والحماية للمقيمين وزوار المدينة من خلال أنظمة تأمين متطورة، ومنظومة حماية للأمن السيبراني والبيانات، إلى جانب الاعتماد على الحلول الذكية وتطبيقات الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء (IoT) لضمان استدامة المشروع على المدى الطويل، مع التركيز على كفاءة استخدام الطاقة والموارد.

قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند مصر": فخورين بالمشاركة في مشروع رأس الحكمة والتعاون مع مجموعة "مدن" القابضة لتطوير البنية التحتية الذكية للمدينة، فهي تمثل خطوة استراتيجية محورية، تتماشى مع رؤيتنا لبناء مستقبل رقمي مستدام، ونعمل على نقل خبراتنا وإنشاء مدينة ذكية متكاملة ترتقي بالمعايير العالمية، مما يجعل رأس الحكمة نموذجًا رائدًا للمدن الذكية في المنطقة، وبما يضمن توفير بيئة معيشية آمنة وفعالة، كما أن هذه الشراكة تعكس التزامنا بتطوير بنية تحتية مرنة قادرة على تلبية احتياجات المستقبل، وتساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للمدن الذكية والاستثمارات المستدامة."

قال شريف الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة إي آند مصر: "نحن متحمسون لقيادة هذا التحول الرقمي في رأس الحكمة. إن رؤيتنا تتجاوز مجرد المساهمة في بناء مدينة، بل تمتد لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، نحن نؤمن بأن رأس الحكمة ستكون نموذجا يحتذى به في المنطقة، وستلهم مدن أخرى لتبني الحلول الذكية والمستدامة."